Командование тылом напоминает: инструкции для населения остались в силе
время публикации: 08 апреля 2026 г., 12:16 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 12:23
В Командовании тылом продолжают оценку ситуации и обсуждения, в рамках которых рассматриваются возможности изменений и обновления инструкций для населения.
Решение по этому вопросу пока не принято. ЦАХАЛ сообщит о любых изменениях только через официальные платформы Командования тылом и пресс-службы ЦАХАЛа.
Следует продолжать выполнять указания Командования тылом.