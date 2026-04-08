Тревога в центре Израиля, включая Тель-Авив. Ракетный обстрел из Ирана
время публикации: 08 апреля 2026 г., 02:54 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 03:11
Тревога "Цева адом" вновь прозвучала в центре Израиля. ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Ирана. Работает система ПРО.
Зона оповещения: от Самарии до Тель-Авива, от Нетании до Реховота.
Судя по имеющимся данным, ракета была выпущена из района Доруда (центрально-западный Иран).
Отметим, что это третий ракетный обстрел территории Израиля из Ирана после заявления президента США Дональда Трампа о прекращении огня (которое пока не вступило в силу).
КСИР применяет баллистические ракеты с кассетной боевой частью.