Лапид: "Решение кабинета, принятое этой ночью, – это катастрофа". Комментарии Либермана и Голана

Лидер оппозиции, глава партии "Еш Атид" Яир Лапид заявил: "Решение кабинета, принятое этой ночью, – это катастрофа, которая приведёт к множеству новых катастроф". "В полном противоречии с мнением армии и сил безопасности, без учета износа и истощения боевых подразделений, Бен-Гвир и Смотрич толкнули Нетаниягу на шаг, который займет долгие месяцы, приведет к гибели заложников, к большим потерям среди солдат, обойдется израильским налогоплательщикам в десятки миллиардов и приведет к политическому краху", – говорится в заявлении Лапида. "Именно этого хотел ХАМАС: чтобы Израиль застрял на территории без цели, без определения картины "дня после", в бесполезной оккупации, смысл которой никто не понимает", – считает лидер израильской оппозиции.

Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "Решение кабинета министров, идущее вразрез с профессиональной позицией начальника генштаба, доказывает, что решения, имеющие значение для жизни и смерти, принимаются вопреки соображениям безопасности и целям войны. Премьер-министр вновь жертвует безопасностью граждан Израиля ради своего поста".

Председатель партии "Демократим" Яир Голан написал в своем аккаунте в сети X: "Это решение означает смертный приговор для заложников и других семей, где будут погибшие. Мы должны усилить борьбу. Свержение этого правительства спасет жизни".

В ночь на 8 августа комиссия министров по вопросам национальной безопасности (военно-политический кабинет) одобрила предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу о разгроме ХАМАСа, сообщает канцелярия главы правительства. ЦАХАЛ подготовится к установлению контроля над городом Газа, одновременно обеспечивая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий. Кабинет большинством голосов принял пять принципов завершения войны: 1. Разоружение ХАМАСа. 2. Возвращение всех заложников – и живых, и погибших. 3. Демилитаризация сектора Газы. 4. Израильский контроль безопасности в секторе Газы. 5. Формирование альтернативного гражданского управления, не связанного ни с ХАМАСом, ни с Палестинской администрацией.