С пятницы, 8 августа, в Израиле установилась очень жаркая погода. Согласно прогнозам синоптиков, в течение ближайшей недели температура будет значительно выше среднесезонной, особенно во внутренних и горных районах.

Есть высокая вероятность лесных и полевых пожаров. Минздрав и служба скорой помощи опубликовали рекомендации.

По данным метеорологической службы Израиля, пик жары придется на субботу-среду, 9-13 августа. Это будут одни из самых жарких дней в году. Температура в Тель-Авиве и окрестностях днем поднимется до 33-35 градусов, в Иерусалиме и окрестностях – до 35-38, в Хайфе и окрестностях – до 31-33, в Негеве – до 36-40, в Эйлате – до 44-46, в Иорданской долине – до 46-48 градусов.

Главными угрозами, особенно для маленьких детей, стариков и людей с ограниченными возможностями, в такую погоду являются: обезвоживание и тепловой удар.

Ожидается, что 14-15 августа температура немного понизится, но в Израиле по-прежнему будет жарко. К среднесезонному уровню температура вернется 16-17 августа.

Запрет на разведение костров

В условиях крайне жаркой и сухой погоды высока вероятность возникновения сильных лесных и полевых пожаров.

Пожарная служба и Управление природы и парков сообщают: разжигание костров на территории природных заповедников, национальных парков, кемпингах и ночных стоянках и на открытых территориях категорически запрещено.

Запрет будет действовать до конца августа.

Рекомендации минздрава

Минздрав призывает граждан, особенно пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, не выходить сегодня днем на улицу, оставаться в кондиционируемых помещениях, избегать физических нагрузок и пить воду, чтобы избежать обезвоживания (не менее 3 литров воды в день). Не следует пить алкоголь и напитки, содержащие кофеин.

Находясь на открытом воздухе, рекомендуется надевать широкополую шляпу, легкую, удобную одежду и наносить солнцезащитный крем с фактором защиты не менее SPF30.

При этом медики отмечают, что наибольшему риску теплового удара подвергаются старики и маленькие дети (до четырех лет), а также люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, и люди, страдающие от ожирения.

Не следует длительное время находиться под солнцем. Пляжи лучше посещать в вечерние часы или воздержаться от отдыха на пляжах в эти выходные.

Медики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и трагическим последствиям. Не следует также оставлять в машинах пожилых или инвалидов. Нельзя оставлять в транспортных средствах или здании домашних животных без воды, вентиляции и кондиционирования с поддержанием нормальной температуры.

В случае появления признаков перегрева – резкое повышение температуры тела (выше 39,5), красная, горячая и сухая кожа (без потоотделения), учащенный пульс, сильная головная боль (и/или ощущение "учащенного сердцебиения" в голове), головокружение, тошнота, боль в животе, рвота, спутанность сознания или потеря сознания, следует немедленно позвонить в отделение неотложной помощи по телефону 101. До прибытия бригады скорой помощи пострадавший должен находиться в прохладном и тенистом месте. При этом категорически не следует давать пострадавшему пить, это может ухудшить состояние.