08 августа 2025
Израиль

ЦАХАЛ уничтожил в Газе объекты ХАМАСа и пусковую установку. Видео

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 08 августа 2025 г., 12:14 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 12:15
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что на севере сектора Газы была уничтожена пусковая установка, из которой вчера обстреляли Нир-Ам. Также была нанесена серия авиаударов по объектам ХАМАСа в Газе.

Силы 162-й дивизии продолжают действовать на севере сектора Газы. Разведподразделение "Небесные всадники" и бойцы 401-й бригады атаковали и уничтожили позицию, с которой была запущена ракета по Нир-Аму. Зафиксированы вторичные взрывы, что указывает на наличие ракет, готовых к запуску по израильской территории.

Силы 36-й дивизии продолжают свои действия в районе Хан-Юниса, где они уничтожили подземную инфраструктуру и ликвидировали боевиков.

Артиллерийская бригада 282 уничтожила склад оружия и место сбора террористов ХАМАСа.

Силы 99-й дивизии действуют на севере сектора Газы. Артиллерийская бригада 990 атаковала здания в районах Шуджаийя и Зайтун.

На юге сектора силы дивизии Газа (143-я) продолжают уничтожили ряд террористических инфраструктур и обнаружили несколько входов в туннели.

