Решение об оккупации Газы и войны за непризыв. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

7 августа 2025 года, по прошествии 22 месяцев после начала войны "Железные мечи", был одним из самых сложных для премьер-министра Биньямина Нетаниягу, равно как и для остальных членов военно-политического кабинета. Мало кто хотел бы оказаться на месте тех, кто голосовал на заседании военно-политического кабинета.

7 августа 2005 года министр финансов Биньямин Нетаниягу вышел из правительства Ариэля Шарона в знак протеста против плана размежевания с Газой (того самого плана, за который он, Биньямин Нетаниягу, голосовал в Кнессете за девять месяцев до того). 8 августа 2025 года, ровно 20 лет и один день спустя, премьер-министр Биньямин Нетаниягу привел своих министров к голосованию за реоккупацию сектора.

22 месяца правительство, а в первую очередь сам премьер-министр, откладывали этот момент. Всем было ясно, что он скорее всего наступит, и все надеялись, что наступит, как можно позже, а может быть и вовсе удастся его обойти стороной. Но он настал. Настал момент, когда промежуточные сделки более невозможны, во всяком случае на тех условиях, на которые готов Израиль. Не менее очевидно, что шанс договориться с ХАМАСом об условиях постоянного урегулирования – договориться, а не капитулировать, приняв все условия террористической организации – также невозможно.

Нетаниягу делал все возможное, чтобы прийти к этому моменту в ситуации, когда в руках ХАМАСа останется как можно меньше заложников. Две базисные предпосылки лежали в основе тактики, проводимой премьер-министром. Первая: всех заложников ХАМАС не отдаст никогда, так как ничто не может спасти террористическую организацию от уничтожения Израилем в отсутствие живого щита в виде израильских заложников. Вторая: надо любым способом освободить как можно больше заложников путем сделок с сохранением за Израилем свободы действий. Ради этого в рамках уже совершенных сделок Израиль освободил сотни террористов, в том числе террористов-убийц. Ради этого Нетаниягу был готов на отступление с "оси Мораг" и на многое другое. На одно он пока не согласился: на ситуацию, при которой ХАМАС останется властной и вооруженной структурой в Газе.

Приближенные премьер-министра утверждают, что он был шокирован тем, что сделка о прекращении огня на 60 дней, которая казалась не просто близкой, а почти завершенной, сорвалась. По словам тех, с кем мне довелось говорить на этой неделе, в тот момент, когда "сделка Виткоффа" рухнула, Нетаниягу понял, что действовать придется иначе. Это нашло свое отражение в голосовании в ночь на 8 августа.

При этом, судя по всему, Израиль не намерен закрывать для ХАМАСа дорогу к столу переговоров. Операция "Колесницы Гидеона" (как и ее продолжение под названием "Восстающий лев") не ставила перед собой цель разгромить и уничтожить ХАМАС, а только лишь "убедить" его вернуться за стол переговоров. Судя по всему, 8 августа военно-политический кабинет принял решение сделать еще один шаг в том же направлении. Безусловно более рискованный, но в ту же сторону, что и раньше, в сторону переговоров с ХАМАСом. Если переговоры не возобновятся или завершатся провалом, очень может быть, что Газа будет вновь полностью оккупирована Израилем. Нетаниягу сделает все от него зависящее, чтобы этого не произошло. Однако до тех пор, пока существует ХАМАС, от Нетаниягу зависит далеко не все.

На протяжении всей этой войны противники правительства обвиняли и продолжают обвинять Нетаниягу в том, что его действия продиктованы политическими интересами, стремлением сохранить коалицию. Как все в жизни, это вопрос точки зрения. Но решение военно-политического кабинета, принятое 7-8 августа, если и имело отношение к политике, то в самой незначительной степени. Нетаниягу шел на политический риск, возобновив поставки гуманитарной помощи в Газу, согласившись на "сделку Виткоффа" и на многое другое. Нетаниягу знает, что решение расширить военные действия противоречит позиции армии, он знает, что на него обрушатся оппозиция и 90% откровенно сочувствующих ей СМИ. Он прекрасно знает, что ему скажут израильтяне, если в результате нового этапа войны погибнут заложники. Его коалиция не рухнула бы, если бы он не стал расширять масштаб военных действий. И тем не менее, он принял это решение. Нам остается надеяться, что оно приведет к успеху.

Расширение войны: кто за, кто против

Нетаниягу подошел к судьбоносному заседанию военно-политического кабинета в непростой, но не худшей из возможных ситуации. Оппозиция, при всей резкости нападок на Нетаниягу, далека от того, чтобы быть монолитом. Формальный глава оппозиции Яир Лапид после встречи с премьер-министром назвал оккупацию Газы "плохой идеей". Бени Ганц пока предпочитает молчание. Авигдор Либерман не отвергает вариант частичной оккупации Газы, но подчеркивает первостепенную значимость возвращения всех заложников. Яир Голан продолжает удерживать пальму первенства на турнире по радикальности оппозиционных призывов, он публично призывает ко всеобщей забастовке, и иным действиям, которые "парализуют страну".

В коалиции, естественно, намерение расширить военные действия прямой критики не вызвало. Однако и здесь необходимо обратить внимание на нюансы. Прежде всего – Арье Дери. Партия ШАС, напомним, хоть и вышла из правительства, но в коалиции осталась, и Дери поспешил вернуться из отпуска в Швейцарии для того, чтобы принять участие в заседании кабинета. ШАС и "Яадут а-Тора" последовательно выступают за сделки, цель которых освободить заложников. Это продиктовано не только гуманными соображениями, но и нежеланием выглядеть в глазах общества теми, кто, в массе своей не призываясь в ЦАХАЛ, подталкивают страну, к расширению военных действий. Сейчас, когда вопрос призыва, вернее непризыва ультраортдоксов, как никогда актуален, Дери всеми силами пытается продемонстрировать, что он против эскалации и за минимизацию числа жертв, в первую очередь среди заложников и солдат. Перед началом заседания кабинета Дери заявил, что оккупация Газы приведет к долгосрочному дипломатическому ущербу, а также сделал еще несколько высказываний в поддержку позиции начальника генерального штаба Эяля Замира против оккупации сектора.

Там, где когда-то была партия "Ямин Мамлахти", также царит туман. Министр иностранных дел Гидеон Саар выступил со словами поддержки в адрес Эяля Замира, что для многих стало своего рода намеком на позицию Саара по вопросу о расширении военных действий. По сообщению "Кан", Дери пытался привлечь Саара на свою сторону, однако глава МИДа не согласился.

В "Ликуде" и в правых партиях предложение о переходе на новый этап войны возражений не встретило. Чего не скажешь о реакции армейского командования.

Отношения между военным и политическим руководством в ходе этой войны бесспорно должны стать одним из наиболее важных вопросов для будущей комиссии по расследованию. Слишком много раз политическое руководство обвиняло армию в саботаже решений правительства и по сути в торпедировании решений, в частности в вопросе распределения гуманитарной помощи. Недопустима ситуация, при которой армия не выполняет распоряжения политического руководства. Не менее недопустима ситуация, при которой политики перекладывают свою ношу ответственности на плечи армии, и обвиняют ее в невыполнении распоряжений, которые никогда не отдавались. Эта проблема требует изучения и изменений.

Но по вопросу об оккупации Газы все, или почти все, однозначно. Начальник генерального штаба Эяль Замир резко возражал против такого развития событий. Возражения Замира базировались на двух основаниях: опасение за судьбу заложников и беспокойство в связи с измотанностью армии после 22-месячной войны. Альтернатива, предложенная Замиром – окружение города Газа и точечные операции без оккупации, выглядят невнятно. Генерал-майор запаса Гиора Айленд сказал мне в интервью на "Кан РЭКА", что, по его мнению, "Замир просто предложил нечто чуть менее плохое, чем предлагает Нетаниягу".

Как бы то ни было, разногласия между армейским и политическим руководством были очевидны. После того, как министры и "очень высокопоставленные источники" сделали серию резких, порой грубых заявлений в адрес начальника генерального штаба, все взялись за ум. Замир, разумеется, ни в какую отставку не уходит и не собирается уходить, армия выполнит решения кабинета, а напряженность на ближайшее время спала. До следующего момента, когда надо будет выбирать между обострением военных действий и тактикой сдержанности.

Призыв ультраортодоксов: коалиция и иудейская война

В то время как армия и политики обсуждают вопрос расширения военных действий, радикальные ультраортодоксы объявили очередную войну государству. Поводом стало задержание двух дезертиров из ультраортодоксальной среды. "Иудейская война", как это всегда бывает, проявилась в демонстрациях протеста, перекрытиях шоссе и прочих действиях, причиняющих неприятности простым смертным.

Все это происходит на фоне возвращающегося к жизни обсуждения закона об освобождении учащихся йешив от службы. На уходящей неделе коалиция завершила процесс смены главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. Новый глава комиссии Боаз Бисмут успел встретиться с Моше Гафни и назначить заседание, на котором возобновится обсуждение законопроекта. Перед официальным отстранением от должности уже бывший глава комиссии Юлий Эдельштейн заявил, что смена председателя – это последний гвоздь в крышку гроба, в котором покоится закон о призыве. Смысл метафоры понять несложно: если закон, сформированный комиссией под руководством его, Эдельштейна, имел хоть какой-то шанс преодолеть апелляцию в БАГАЦе, то законопроект, который сформирует комиссия во главе с Боазом Бисмутом, такого шанса не имеет. На данный момент неясно, есть ли у комиссии шанс вообще утвердить какой-либо закон.

В "Ликуде" и в "Ционут Датит" понимают, какую высокую общественную, а соответственно электоральную, цену они заплатят за принятие закона, освобождающего харедим от службы, да еще в период войны, которая вот-вот вступит в третий свой год. Бецалель Смотрич отчаянно балансирует на грани электорального барьера, и для его избирателей вопрос призыва становится актуальнее с каждым днем, который тысячи религиозных сионистов проводят на резервистских сборах.

Премьер-министр Нетаниягу, судя по всему, попытается прийти к некоей формулировке закона еще до возвращения Кнессета с каникул в октябре. Для него нынешняя ситуация является сложной, но имеющей потенциал. Если закон удастся принять и он будет заблокирован БАГАЦем, Нетаниягу сможет вновь обвинить судебную систему, что она вмешивается в политические вопросы и вставляет палки в колеса попыткам найти компромисс в одном из сложнейших вопросов общественного противостояния в Израиле (и в этих обвинениях будет определенная доля истины). Если закон не будет принят, и коалиция из-за этого развалится, Нетаниягу сумеет представить себя лидером, рискнувшим будущим своей коалиции, но не поддавшимся на шантаж ультраортодоксов-дезертиров. Останется "совсем немного" – убедить в этом избирателей.

Правительство против юрсоветника: казнить нельзя помиловать

На этой неделе правительство вновь утвердило решение об увольнении юридического советника правительства Гали Баарав-Миары. Не успели министры отрапортовать избирателям об очередном "великом достижении", как была подана апелляция в БАГАЦ. А затем началось то, что иначе как театром абсурда не назовешь.

Для начала было принято решение о том, что апелляцию будет рассматривать расширенная судейская коллегия в составе девяти судей. Опубликованный состав коллегии – это состав мечты для коалиции. Не менее пяти судей принадлежат к консервативному крылу, и сторонники увольнения Баарав-Миары имели бы хорошие шансы на успех, если бы процесс увольнения проводился бы в соответствии с рекомендацией заместителя главы Верховного суда Ноама Солберга, то есть через "комиссию Груниса". Вместо этого правительство приняло решение создать свою комиссию, "комиссию Шикли", что вряд ли будет приемлемо для судей БАГАЦа при рассмотрении апелляции. Судя по всему, предчувствуя неудачу, представители коалиции заявили, что не примут участия в разбирательстве, которое состоится 3 сентября.