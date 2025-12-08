Внимание, розыск: пропала 21-летняя Джоэль Данхо из Иерусалима

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей. Пропала 21-летняя Джоэль Данхо из Иерусалима, в последний раз ее видели в иерусалимском районе Салах ад-Дин в воскресенье утром, и с тех пор от девушки не было вестей.

Приметы пропавшей: рост 160 см, была одета в белую куртку и черные брюки. Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Мате-Иегуда по телефону 02-9902385.