Нетаниягу после встречи с канцлером Германии: "Я не уйду из политики в обмен на помилование"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем после их переговоров в канцелярии премьера в Иерусалиме сообщил, что он не планирует уходить из политики в обмен на помилование.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, на пресс-конференции Нетаниягу сделал несколько государственных заявлений, посвященных вопросам, которые он обсуждал с канцлером Германии, и отказался отвечать на вопросы журналистов – за исключением представителя 14 канала.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к решению палестино-израильского конфликта на базе "два государства для двух народов" и выступил против аннексии территорий, но Нетаниягу ответил: "Мы видим это иначе. У них было государство в Газе – и они пытались уничтожить единственное еврейское государство, – подчеркнул глава правительства. – Мы не пойдем на создание государства, единственной целью которого является наше уничтожение. Мы обеспечим нашу безопасность от Иордана до моря, и это останется в наших руках. Тем самым мы обеспечим свою собственную безопасность и безопасность других".

При этом глава правительства отметил, что для мира все еще есть возможности – и обсуждать эти возможности Израиль будет с президентом США Дональдом Трампом. "Мы говорили о том, как завершить правление ХАМАСа в Газе, первый этап почти завершен. Мы надеемся перейти ко второму, более сложному этапу. Арабский мир должен оказать давление на ХАМАС и добиться его разоружения. И я сказал канцлеру, что существует и третий этап – предотвращение радикализации Газы".

Глава правительства также ответил на вопрос журналиста 14 канала о том, согласится ли он уйти из политической жизни в обмен на помилование и прекращение судебного преследования – категорическим отказом.