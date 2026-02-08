Бывший депутат Кнессета Эли Алалуф скончался в возрасте 80 лет

Лауреат Премии Израиля, бывший депутат Кнессета Эли Алалуф, возглавлявший парламентскую комиссию по вопросам труда, здравоохранения и социального обеспечения, скончался в воскресенье утром, 8 февраля, в возрасте 80 лет.

Эли Алалуф, репатриант из Марокко, в период с 2015 по 2019 годы был депутатом Кнессета 20-го созыва от партии "Кулану". В прошлом он возглавлял фонд РАШИ. Был удостоен Премии Израиля за жизненные заслуги, за борьбу с бедностью в нашей стране.