x
08 февраля 2026
|
последняя новость: 15:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 февраля 2026
|
08 февраля 2026
|
последняя новость: 15:54
08 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Кабинет министров утвердил расширение контроля Израиля на зоны "А" и "B"

Иудея и Самария
Правительство
время публикации: 08 февраля 2026 г., 15:50 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 15:58
Кабинет министров утвердил расширение контроля Израиля на зоны "А" и "B"
Wisam Hashlamoun/Flash90

Военно-политический кабинет принял ряд важных решений, направленных на укрепление контроля Израиля над Иудеей и Самарией. В частности, полномочия по обеспечению контроля и соблюдения закона в зонах "А" и "B" переданы Гражданской администрации – впервые со времен соглашений Осло палестинская администрация лишается переданных ей полномочий.

Гражданская администрация получает также контроль над водными ресурсами и над вопросами наследия – то есть, над всем, что касается раскопок, памятников, исторических реликвий и святынь.

Как отмечает "А-Йом", военно-политический кабинет министров также отменит режим секретности в отношении земельного реестра в Иудее и Самарии, будет отменен запрет на продажу земель тем, кто не является арабом, а также отменят требование получать разрешение Гражданской администрации на земельные сделки. Будет также вновь создана комиссия по осуществлению сделок, которая действовала в прошлом, но была упразднена. Все эти шаги призваны позволить евреям покупать земельные участки в Иудее и Самарии.

Передача Израилю контроля над водными источниками связана с кражей воды в огромных масштабах, совершаемой палестинцами, и абсолютным игнорированием этой проблемы со стороны Палестинской администрации. Сфера наследия передается Израилю в связи с тем, что палестинцы – при попустительстве и даже поддержке со стороны Палестинской администрации – систематически вредя археологическим объектам в Иудее и Самарии, доказывающим связь еврейского народа с Землей Израиля. Чтобы положить конец этим явлением, военно-политический кабинет принял решение, что именно Израиль будет с ними бороться.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 февраля 2026

Правительство намерено легализовать более 140 ферм в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 01 февраля 2026

"Гаарец" заплатит пастуху за использование его фото для иллюстрации "Молодежи холмов"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 января 2026

Состоялась рабочая встреча главы ШАБАКа и начальника генштаба ЦАХАЛа