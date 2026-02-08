Кабинет министров утвердил расширение контроля Израиля на зоны "А" и "B"

Военно-политический кабинет принял ряд важных решений, направленных на укрепление контроля Израиля над Иудеей и Самарией. В частности, полномочия по обеспечению контроля и соблюдения закона в зонах "А" и "B" переданы Гражданской администрации – впервые со времен соглашений Осло палестинская администрация лишается переданных ей полномочий.

Гражданская администрация получает также контроль над водными ресурсами и над вопросами наследия – то есть, над всем, что касается раскопок, памятников, исторических реликвий и святынь.

Как отмечает "А-Йом", военно-политический кабинет министров также отменит режим секретности в отношении земельного реестра в Иудее и Самарии, будет отменен запрет на продажу земель тем, кто не является арабом, а также отменят требование получать разрешение Гражданской администрации на земельные сделки. Будет также вновь создана комиссия по осуществлению сделок, которая действовала в прошлом, но была упразднена. Все эти шаги призваны позволить евреям покупать земельные участки в Иудее и Самарии.

Передача Израилю контроля над водными источниками связана с кражей воды в огромных масштабах, совершаемой палестинцами, и абсолютным игнорированием этой проблемы со стороны Палестинской администрации. Сфера наследия передается Израилю в связи с тем, что палестинцы – при попустительстве и даже поддержке со стороны Палестинской администрации – систематически вредя археологическим объектам в Иудее и Самарии, доказывающим связь еврейского народа с Землей Израиля. Чтобы положить конец этим явлением, военно-политический кабинет принял решение, что именно Израиль будет с ними бороться.