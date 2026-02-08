Израильские истребители подняты в небо из-за подозрительной ситуации на рейсе Wizz Air

В связи с нештатной ситуацией на самолете авиакомпании Wizz Air в небо были подняты истребители ВВС ЦАХАЛа, которые встретили самолет и сопроводили его к аэропорту.

Из Управления аэропортами сообщили, что инцидент был связан с подозрительной ситуацией на борту, и службы безопасности действовали в соответствии с инструкциями.

Самолет приземлился благополучно. Выяснилось также, что о серьезном инциденте в сфере безопасности речь не идет.