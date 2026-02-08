Израильские истребители подняты в небо из-за подозрительной ситуации на рейсе Wizz Air
время публикации: 08 февраля 2026 г., 16:08 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 16:14
В связи с нештатной ситуацией на самолете авиакомпании Wizz Air в небо были подняты истребители ВВС ЦАХАЛа, которые встретили самолет и сопроводили его к аэропорту.
Из Управления аэропортами сообщили, что инцидент был связан с подозрительной ситуацией на борту, и службы безопасности действовали в соответствии с инструкциями.
Самолет приземлился благополучно. Выяснилось также, что о серьезном инциденте в сфере безопасности речь не идет.
