08 февраля 2026
последняя новость: 18:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
08 февраля 2026
08 февраля 2026
последняя новость: 18:01
08 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Израильские истребители подняты в небо из-за подозрительной ситуации на рейсе Wizz Air

Авиация
ВВС
время публикации: 08 февраля 2026 г., 16:08 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 16:14
Израильские истребители подняты в небо из-за подозрительной ситуации на рейсе Wizz Air
Moshe Shai/FLASH90

В связи с нештатной ситуацией на самолете авиакомпании Wizz Air в небо были подняты истребители ВВС ЦАХАЛа, которые встретили самолет и сопроводили его к аэропорту.

Из Управления аэропортами сообщили, что инцидент был связан с подозрительной ситуацией на борту, и службы безопасности действовали в соответствии с инструкциями.

Самолет приземлился благополучно. Выяснилось также, что о серьезном инциденте в сфере безопасности речь не идет.

Израиль
