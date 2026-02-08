Семьи погибших при обстреле Мадждаль-Шамса детей подали в суд на "Хизбаллу"

В окружной суд Иерусалима подан иск на сумму 80 миллионов шекелей от имени восьми семей, чьи дети погибли в результате ракетного удара по футбольному полю в Мадждаль-Шамсе. Ответчиком по иску выступает шиитская террористическая организация "Хизбалла".

Как сообщает в воскресенье, 8 февраля, "А-Йом", семьи погибших детей требуют компенсации в соответствии с законом о компенсациях жертвам террора, который был принят Кнессетом во время войны. Против "Хизбаллы" в эти дни будет подан еще один иск, от имени более чем 30 пострадавших во время этого обстрела – они требуют компенсации в размере 165 миллионов шекелей.

Напомним, 27 июня 2024 года выпущенная с территории Ливана ракета разорвалась на на территории друзского населенного пункта Мадждаль-Шамс. Ракета попала на футбольное поле, где в это время проходил матч. В результате взрыва погибли 12 детей и подростков.

ИМЕНА ПОГИБШИХ

1. Фаджр Лийт Абу Салах (16), из Мадждаль-Шамса

2. Амир Рабиа Абу Салах (16), из Мадждаль-Шамса

3. Хазем Акрам Абу Салах (15), из Мадждаль-Шамса

4. Джон Вадиа Ибрагим (13), из Мадждаль-Шамса

5. Изиль Нашат Аюб (12), из Мадждаль-Шамса

6. Финис Адхам Сафади (11), из Мадждаль-Шамса

7. Изан Наиф Абу Салах (12), из Мадждаль-Шамса

8. Альма Иман Фахр ад-Дин (11), из Мадждаль-Шамса

9. Наджи Таэр Халаби (11) , из Мадждаль-Шамса

10. Милар Мадад аш-Шаар (10), из Мадждаль-Шамса

11. Назам Фахр Сааб (14), из Эль-Кинии

12. Джафара Ибрагим (10)