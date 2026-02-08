x
Здоровье

Израильские ученые создали живой имплантат, способный заменить ежедневные инъекции инсулина

Медицина
Израильские ученые
время публикации: 08 февраля 2026 г., 14:27 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 14:38
Молекула инсулина
Wikipedia.org. Фото: Computer Graphics Laboratory, University of California, San Francisco (supported by NIH P41 RR-01081).

Ученые из Хайфского Техниона с американскими коллегами разработали имплантат, заменяющий инъекции инсулина и самостоятельно регулирующий уровень сахара в крови пациента.

Новая технология представляет собой биосенсорную систему на основе живых клеток, которая функционирует как автономная искусственная поджелудочная железа. Этот имплант является "живым лекарством" длительного действия. После установки в тело пациента система начинает работать полностью самостоятельно: она непрерывно отслеживает уровень глюкозы в крови, синтезирует инсулин внутри самого устройства и высвобождает его в строго необходимой дозировке. Фактически внутри организма появляется искусственный орган по производству лекарств, не требующий ни уколов, ни других внешних вмешательств. Работа опубликована в журнале Science Translational Medicine.

Главным достижением исследования стало решение проблемы иммунного отторжения, которая десятилетиями мешала успеху клеточной терапии. Исследователи создали особый "кристаллический щит". Эта оболочка защищает клетки внутри импланта от атак иммунной системы, не позволяя ей распознать устройство как чужеродный объект. Благодаря такой защите система способна надежно и непрерывно работать в течение нескольких лет. Успешные испытания на мышах и приматах подтвердили жизнеспособность устройства и эффективность регуляции сахара, что открывает путь к клиническим испытаниям на людях.

Ученые подчеркивают, что созданная платформа имеет огромный потенциал, выходящий за рамки лечения диабета. Эту систему можно адаптировать для терапии множества хронических состояний, требующих постоянного введения биологических препаратов, включая гемофилию и другие метаболические или генетические заболевания.

Соавтор исследования доцент Шади Фарах говорит: "Если эта технология будет успешно перенесена в клинику, она сможет радикально изменить способы лечения хронических заболеваний, перейдя от многократного введения лекарств к живой, саморегулирующейся терапии, которая бесперебойно работает внутри организма".

