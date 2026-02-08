x
08 февраля 2026
Наука и Хайтек

Израильский стартап с помощью ИИ-модели облегчает диагностику сердечно-сосудистых заболеваний

время публикации: 08 февраля 2026 г., 15:26 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 15:30
Стартап CathWorks разработал ИИ-модель, способную оценить сужение сосудов по рентгеновскому снимку. Медицинский гигант Medtronic приобретает CathWorks за $585 миллионов.

Сердечно-сосудистые заболевания сегодня являются главной причиной смертности в мире. Они ежегодно уносят около 20 миллионов жизней. Это составляет 32% всех случаев смерти, что значительно превышает показатели онкологии (18% смертей). Поэтому любое усовершенствование и уточнение диагностики является крайне важным.

Технологическое решение компании CathWorks направлено на качественное изменение процесса диагностики. Компания разработала систему FFRangio, которая использует ИИ-модель для оценки состояния коронарных артерий. Традиционно для оценки сужения сосудов врачам приходилось проводить инвазивную процедуру с введением специальных сенсорных проводов и препаратов, стимулирующих кровоток. Новая разработка позволяет получить те же данные на основе обычного рентгеновского снимка, полностью исключая необходимость в небезопасных манипуляциях внутри сосудов.

Такой подход не только минимизирует риски для пациента, но и значительно экономит время медиков, позволяя принимать точные решения о лечении в режиме реального времени. Сооснователь компании профессор Ран Корновски отмечает: "Наша технология – буквально воплощение мечты о том, как сделать физиологическую оценку доступной для каждого пациента в любой больнице без лишних сложностей". Интеграция ИИ в повседневную практику кардиологов позволяет персонализировать терапию и устанавливать новые стандарты медицинского ухода, делая диагностику менее травматичной и более объективной.

На сегодняшний день с помощью системы FFRangio уже обследовано более 100 тысяч пациентов. Компания Medtronic приобретает CathWorks за $585 миллионов. Как отмечает Ctech сумма сделки с учетом бонусов может достичь $1 миллиарда. Весь коллектив CathWorks в Израиле сохранит свои рабочие места в составе медицинского гиганта.

