МОК поможет израильским бобслеистам, которых обокрали в Чехии
время публикации: 08 февраля 2026 г., 14:26 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 14:37
Директор Международного олимпийского комитета по коммуникациям Марк Адамс заявил, что МОК поможет пострадавшим израильским бобслеистам.
Об этом сообщает "Спорт-экспресс".
"Конечно, наша работа — создать атмосферу праздника, чтобы люди чувствовали себя безопасно. Комментировать конкретные вопросы охраны не буду, но все меры для этого предпринимаются. По ограблению (бобслеистов) — насколько мы знаем, это было до начала Игр. Мы поддерживаем атлетов, если нужна наша помощь, мы сделаем все, что можем", - сказал Адамс на пресс-конференции.
Накануне сообщалось, что воры проникли в квартиру, которую снимали израильтяне в Чехии, и украли деньги, вещи и паспорт одного из спортсменов.
В Чехии сборная Израиля проводила предолимпийский сбор.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 января 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 ноября 2025