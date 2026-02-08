x
Израиль

На севере сектора Газы уничтожен боевик, пересекший "желтую линию"

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 08 февраля 2026 г., 14:12 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 14:12
На севере сектора Газы уничтожен боевик, пересекший "желтую линию"
Chaim Goldberg/FLASH90

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что некоторое время назад военнослужащие, действующие на севере сектора Газы, обнаружили нескольких боевиков, которые пересекли "желтую линию" и приблизились к израильским силам.

Сразу после обнаружения ВВС ЦАХАЛа нанес удар, ликвидировав одного из террористов.

Израильские войска размещены в районе в соответствии с соглашением, они продолжат делать все необходимое для нейтрализации любой непосредственной угрозы.

