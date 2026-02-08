На севере сектора Газы уничтожен боевик, пересекший "желтую линию"
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что некоторое время назад военнослужащие, действующие на севере сектора Газы, обнаружили нескольких боевиков, которые пересекли "желтую линию" и приблизились к израильским силам.
Сразу после обнаружения ВВС ЦАХАЛа нанес удар, ликвидировав одного из террористов.
Израильские войска размещены в районе в соответствии с соглашением, они продолжат делать все необходимое для нейтрализации любой непосредственной угрозы.