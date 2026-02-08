Слово "террорист" на арабском: названа причина сопровождения самолета Wizz Air истребителями

Причиной переполоха в небе над Израилем, во время которой были подняты истребители для сопровождения на посадку пассажирского самолета Wizz Air, прибывшего из Лондона, стал "розыгрыш".

Как сообщает Ynet, двое пассажиров обратились к экипажу и сообщили, что на их телефоне фигурирует сеть Wi-Fi со словом "террорист" на арабском языке. Экипаж самолета сообщил об инциденте наземным службам, и в соответствии с инструкцией, были высланы истребители.

В ходе расследования выяснилось, что это был "розыгрыш" сына пассажиров, который поменял название сети для их телефона.