В Тират-Кармеле задержана сиделка из Индии по подозрению в издевательствах над пожилой подопечной
время публикации: 08 июля 2026 г., 10:40 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 10:42
Пресс-служба полиции сообщила, что задержана 40-летняя иностранная работница, гражданка Индии, по подозрению в издевательствах над беспомощной подопечной, нападении и преступлениях сексуального характера.
Расследование было начато после получения жалобы, из которой следовало, что сиделка, находящаяся в Израиле несколько месяцев, в последние месяцы издевалась над пожилой жительницей Тират-Кармеля (примерно 80 лет), за которой ухаживала.
После получения жалобы полицейские задержали подозреваемую и допросили ее, после чего она была помещена под стражу.
По ходатайству полиции суд продлил срок ее ареста до 10 июля 2026 года.