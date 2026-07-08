В Тират-Кармеле задержана сиделка из Индии по подозрению в издевательствах над пожилой подопечной

Пресс-служба полиции сообщила, что задержана 40-летняя иностранная работница, гражданка Индии, по подозрению в издевательствах над беспомощной подопечной, нападении и преступлениях сексуального характера.

Расследование было начато после получения жалобы, из которой следовало, что сиделка, находящаяся в Израиле несколько месяцев, в последние месяцы издевалась над пожилой жительницей Тират-Кармеля (примерно 80 лет), за которой ухаживала.

После получения жалобы полицейские задержали подозреваемую и допросили ее, после чего она была помещена под стражу.

По ходатайству полиции суд продлил срок ее ареста до 10 июля 2026 года.