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Мир

Президент Венесуэлы утвердила план восстановления, представленный израильскими специалистами

Израиль
ЦАХАЛ
Землетрясения
Венесуэла
время публикации: 08 июля 2026 г., 17:26 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 17:26
Президент Венесуэлы утвердила план восстановления, представленный израильскими специалистами
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что во вторник инженерные группы Командования тыла продолжили совместно с местными властями проверку зданий в районах, пострадавших от разрушительного землетрясения в Венесуэле. Приоритет отдается многоэтажным жилым домам.

Позднее в тот же день израильские специалисты, которых возглавляют командующий израильской миссией бригадный генерал Эльад Эдри и посол Израиля в Мексике Йоад Маген, представили национальный план восстановления пострадавших районов и.о.президента Венесуэлы и членам правительства. По итогам презентации план был утвержден. Миссия продолжает его реализацию в сотрудничестве с местными властями.

Израиль и Венесуэла не поддерживают дипломатических отношений с 2009 года, и отправка израильской гуманитарной миссии стала первым официальным контактом между странами за 17 лет. Ранее исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес публично поблагодарила израильских специалистов за помощь.

Мир
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