Топонимическая комиссия Тель-Авива одобрила название "Площадь похищенных"

Топонимическая комиссия муниципалитета Тель-Авива проголосовала за предложение мэра Рона Хульдаи назвать площадь перед музеем искусств "Площадью похищенных". Для окончательного переименования площади необходимо, чтобы это решение утвердил городской совет. Об этом написал сайт Walla News.

Это неофициальное название закрепилось за площадью почти сразу после событий 7 октября 2023 года. Именно там собирались и продолжают собираться семьи похищенных, там проходят демонстрации и памятные акции.

В мэрии Тель-Авива-Яффо отметили, что ввиду общественной и общенациональной значимости площади, ставшей символом надежды, Хульдаи выступил с инициативой официально закрепить за ней это название.