Юношеский Евробаскет. Израильтянки вышли в четвертьфинал

В Литве начались матчи плэй-офф женского юношеского чемпионата Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет).

Израильтянки вышли в четвертьфинал, победив сборную Венгрии 96:79.

В четвертьфинале сборная Израиля встретится с командой Польши.

После 10 минут 25:16, 20 - 52:37, 30 - 78:62.

Отличный матч провели лидеры нашей команды: Майя Зильбершлаг (28 + 10 подборов), Галь Равив (24 + 6 подборов + 8 передач) и Мааян Коэн (18 + 3 подбора).