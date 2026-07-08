Юношеский Евробаскет. Израильтянки вышли в четвертьфинал
время публикации: 08 июля 2026 г., 17:36 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 17:36
В Литве начались матчи плэй-офф женского юношеского чемпионата Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет).
Израильтянки вышли в четвертьфинал, победив сборную Венгрии 96:79.
В четвертьфинале сборная Израиля встретится с командой Польши.
После 10 минут 25:16, 20 - 52:37, 30 - 78:62.
Отличный матч провели лидеры нашей команды: Майя Зильбершлаг (28 + 10 подборов), Галь Равив (24 + 6 подборов + 8 передач) и Мааян Коэн (18 + 3 подбора).
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