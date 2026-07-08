ЦАХАЛ: боевик спецназа "Хизбаллы" взят в плен и доставлен в Израиль для расследования

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что 7 июля силы резервной бригады "Ифтах" 679-й дивизии задержали в районе Бинт-Джубайля на юге Ливана еще одного боевика "Хизбаллы".

Задержанный состоял в подразделении "Радуан", спецназе ливанской террористической группировки. Боевик был доставлен в Израиль и передан для дальнейшего расследования 504-му подразделению.

В сообщении отмечается, что боевик был задержан в районе, где в прошлый четверг произошли столкновения между израильскими военными и террористами "Хизбаллы".