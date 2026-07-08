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Ближний Восток

Fars: восемь иранских военных погибли в результате ударов США

Война с Ираном
Иран
США
время публикации: 08 июля 2026 г., 19:20 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 19:20
Fars: восемь иранских военных погибли в результате ударов США
AP Photo/Francisco Seco

Восемь военнослужащих армии Ирана погибли в результате ударов США по целям в районе Ормузского пролива и вокруг него. Об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на пресс-службу армии.

По данным иранской стороны, среди погибших – военнослужащие ВВС и ВМС Ирана. Они находились в районах Бендер-Аббаса и Бушера.

В армии Ирана заявили, что военные погибли "при защите страны".

Ближний Восток
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