Fars: восемь иранских военных погибли в результате ударов США

Восемь военнослужащих армии Ирана погибли в результате ударов США по целям в районе Ормузского пролива и вокруг него. Об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на пресс-службу армии.

По данным иранской стороны, среди погибших – военнослужащие ВВС и ВМС Ирана. Они находились в районах Бендер-Аббаса и Бушера.

В армии Ирана заявили, что военные погибли "при защите страны".