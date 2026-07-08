x
08 июля 2026
|
последняя новость: 20:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 июля 2026
|
08 июля 2026
|
последняя новость: 20:02
08 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Возле военной тюрьмы проходит акция протеста учащихся йешив

Харедим
Акции протеста
Призыв ультраортодоксов
время публикации: 08 июля 2026 г., 19:47 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 19:47
Возле военной тюрьмы проходит акция протеста учащихся йешив
Tal Gal/Flash90

Возле военной тюрьмы №10 проходит акция протеста ультраортодоксальной общины. Ее участники протестуют против ареста учащегося йешивы, задержанного за уклонение от армейской службы на призывном пункте, куда он явился, чтобы урегулировать свой статус.

В акции протеста принимают участие сотни учащихся йешивы, в которой учится задержанный уклонист.

По информации новостной службы N12, вместе с учащимися у тюрьмы находятся несколько раввинов. Нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook