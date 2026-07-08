Возле военной тюрьмы проходит акция протеста учащихся йешив

Возле военной тюрьмы №10 проходит акция протеста ультраортодоксальной общины. Ее участники протестуют против ареста учащегося йешивы, задержанного за уклонение от армейской службы на призывном пункте, куда он явился, чтобы урегулировать свой статус.

В акции протеста принимают участие сотни учащихся йешивы, в которой учится задержанный уклонист.

По информации новостной службы N12, вместе с учащимися у тюрьмы находятся несколько раввинов. Нарушений общественного порядка не зафиксировано.