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Израиль

США возвращают самолеты-заправщики в Израиль и другие страны Ближнего Востока

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 08 июля 2026 г., 20:46 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 21:02
США возвращают самолеты-заправщики в Израиль и другие страны Ближнего Востока
Avshalom Sassoni/Flash90

США начали возвращать на Ближний Восток, в том числе в Израиль, самолеты-заправщики, которые в последние недели были переброшены в Европу. Об этом сообщил телеканал "Кан-11".

В новостном сюжете, посвященном последним событиям на Ближнем Востоке, говорилось, что ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной готовности в связи с возможной эскалацией ситуации. Начальник Генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир в течение суток провел несколько совещаний с участием представителей разведки, ВВС и оперативного управления, а также поддерживал прямой контакт с Центральным командованием США и Пентагоном.

В Иерусалиме заявляют, что иранская атака по Израилю неизбежно приведет к жесткому ответу.

На этом этапе указания Командования тыла остаются без изменений.

По оценкам в Израиле, американские удары по Ирану могут продолжаться несколько дней, но, скорее всего, не приведут к возобновлению войны.

Отметим, что президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Анкаре, отвечая на вопрос о возможном возобновлении полномасштабной войны с Ираном, заявил, что "не думает, что это произойдет". При этом он не отказался от угрозы нанести новые удары по Ирану, заметив, что Вашингтон говорит с Тегераном "на его языке". Президент США добавил, что любое обострение будет урегулировано быстро и лишь сделает ситуацию безопаснее, в том числе для поставок нефти, которые, по его словам, вскоре станут "свободными" и "легкими".

Тон последнего заявления Трампа заметно мягче, чем утром, когда он заявил, что подписанный три недели назад с Ираном меморандум о взаимопонимании уже "не действует".

Израиль
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