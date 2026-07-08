ЦАХАЛ установил место захоронения военнослужащего, погибшего в 1948 году

ЦАХАЛ установил место захоронения рядового Яакова Зрихана, погибшего в 1948 году во время операции "Харель" при сопровождении колонн снабжения в осажденный Иерусалим.

По данным армии, Зрихан похоронен в братской могиле на военном кладбище в кибуце Кирьят-Анавим вместе с еще семью бойцами ЦАХАЛа.

Расследование велось подразделением ЦАХАЛа по поиску пропавших без вести около 15 лет. В 2024 году была создана специальная следственная группа, которая изучала документы, опрашивала свидетелей, проводила анализ местности и археологические исследования.

Яаков Зрихан репатриировался из Касабланки в декабре 1947 года и служил водителем в бригаде "Эциони". Он погиб 20 апреля 1948 года в бою в районе Шаар а-Гай.

ЦАХАЛ уведомил родных погибшего военнослужащего о результатах расследования. В ближайшее время на кладбище в Кирьят-Анавим пройдет государственная военная церемония, на которой на братской могиле установят памятную плиту с его именем.