Утечка опасного вещества в салоне красоты в Иерусалиме. Подробности

Полиция начала расследование инцидента с утечкой опасного вещества в салоне красоты на улице Шейх-Анбар в районе А-Тур в Иерусалиме. По сообщению полиции, задержаны трое подозреваемых, их доставили для допроса в отделение "Шалем".

По предварительным данным, утечка могла произойти из-за генератора, установленного в помещении с нарушением правил безопасности.

Медики сообщили, что с места происшествия были эвакуированы 14 пострадавших. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, еще девять пострадали легко.

На месте работают пожарно-спасательные расчеты. Они устанавливают, какое именно вещество стало причиной отравления, выясняют обстоятельства происшествия.

В сообщении полиции газ обозначен как CO2 – углекислый газ. При этом генераторы в закрытых помещениях обычно представляют особую опасность из-за угарного газа, CO, который содержится в выхлопе и может вызвать тяжелое отравление.