В Иудее задержан подозреваемый по делу о групповом изнасиловании в Рамле

Пресс-служба полиции сообщила, что бойцы подразделения "Гидеоним 33" управления "Лахав 433" при участии сотрудников полиции Рамлы и сил ЦАХАЛа из территориальной бригады "Иегуда" задержали в Палестинской автономии еще одного подозреваемого по делу о тяжком преступлении сексуального характера, совершенном на прошлой неделе в Рамле.

Оперативники провели рейды в нескольких зданиях, связанных с семьями подозреваемых, в деревне Ятта, к югу от Хеврона. В итоге был задержан подозреваемый – мужчина примерно 20 лет.

Расследование было начато на прошлой неделе после получения сообщения о том, что молодую женщину привезли в квартиру в районе Рамлы, где проживают рабочие, и там против нее было совершено преступление сексуального характера при отягчающих обстоятельствах с участием нескольких подозреваемых. Первый подозреваемый, палестинский рабочий, работавший в Израиле, был задержан в конце прошлой недели.

В полиции заявили, что дальнейшие следственные и оперативные действия, включая использование разведывательной информации, позволили установить личность еще одного подозреваемого и место, где он скрывался в Иудее.

Сегодня задержанного доставят в мировой суд Ришон ле-Циона, где полиция попросит продлить срок его ареста.