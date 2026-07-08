Пит Хегсет прибудет в Израиль, это его первый визит как военного министра США

Военный министр США Пит Хегсет, который принимает участие в проходящему в Турции саммите NATO, прибудет 8 июля в Израиль. Он проведет встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром обороны Исраэлем Кацем.

Как отмечает i24

, это его первый официальный визит в еврейское государство за полтора года, прошедшие после вступления в должность. Предполагается, что обсуждаться будут вопросы региональной безопасности, военного сотрудничества и стратегического планирования.

Визит проходит на фоне новой эскалации ситуации в районе Персидского залива. Однако визит связывают, скорее, с принципиальными разногласиями между Израилем и США в вопросе о поставках Турции новейших боевых самолетов F-35. Израиль выступает категорически против усиления государства, лидеры которого занимают непримиримую антиизраильскую позицию