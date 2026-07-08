Суд признал жителя Рахата виновным в убийстве жены, матери их шести детей

Окружной суд Беэр-Шевы принял позицию прокуратуры и признал Ахмада Абу Мадиама из Рахата виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах его жены. Суд постановил, что речь идет о заранее спланированном убийстве, которому предшествовали длительные издевательства.

Абу Мадиам и погибшая были женаты около 16 лет, у них шестеро детей. В день убийства он десятки раз за короткое время звонил жене, а когда она не ответила, обратился к своему дяде и получил у него пистолет, заявив, что оружие срочно ему необходимо. Вскоре после этого, он выстрелил в жену в их доме четыре раза, попав ей в голову и грудь. Женщина скончалась на месте. После этого Абу Мадиам выстрелил в себя, но выжил.

В ходе процесса обвиняемый заявлял, что не намеревался убивать жену, а выстрелы якобы произошли случайно – во время проверки пистолета или борьбы между ними. Он также отрицал постоянное насилие и утверждал, что отношения в семье были хорошими.

Судьи окружного суда Беэр-Шевы отвергли версию обвиняемого, постановив, что она не соответствует доказательствам. Суд учел, среди прочего, данные о прежних травмах на теле погибшей, показания родственников о длительных насильственных отношениях, первоначальные признания Абу Мадиама на месте происшествия и в больнице, а также другие обстоятельства.

В соответствии с законом признание виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах влечет обязательное наказание в виде пожизненного заключения.