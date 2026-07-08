Трамп объявил о выходе из соглашения с Ираном: "С раковой опухолью нужно покончить"

Президент США Дональд Трамп, выступая на саммите NATO в Анкаре, прокомментировал эскалацию ситуации в районе Персидского залива. "Действие меморандума о взаимопонимании с Ираном завершилось", – заявил он.

"Это злые, больные люди. Мы должны покончить с этой раковой опухолью. И вы знаете что? Опухоль нужно удалять чем раньше – тем лучше. Вот так я думаю", – цитирует его CNN. "Они подонки. Мы потратили на них кучу времени. Они хотят меня убить, меня – президента США", – сказал Трамп.

"Вместо того, чтобы обстреливать суда, они должны были сосредоточиться на похоронах своего лидера. Они повели себя как грязные игроки, нарушили соглашение, и наш ответ будет в 20 раз сильнее их удара. Довольно дипломатии, мы начинаем действовать", – добавил он.

"Они убили 54000 человек, протестовавших против властей. Вы спрашиваете, почему их не свергли? Да потому что те, кто пытался это сделать мертвы. Манифестанты были безоружными – против пулеметов", – заявил президент.

Военный министр США Пит Хегсет отменил запланированный на 8 июля визит в Израиль. Планировалось, что он проведет встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром обороны Исраэлем Кацем для обсуждения вопросов региональной безопасности, военного сотрудничества и стратегического планирования.

Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что в ночь на 8 июля был завершен раунд ударов по объектам в Иране. По данным CENTCOM, с применением высокоточного оружия были поражены более 80 целей в районе Ормузского пролива и вокруг него. Удары были нанесены в ответ на недавние атаки Ирана на три коммерческих судна в проливе.

Иранский "Корпус стражей исламской революции" заявил, что в ответ на "американскую агрессию" в Бахрейне и Кувейте были атакованы "85 военных объектов США".

Тегеран обвинил США в "нарушении меморандума о взаимопонимании".

Штаб "Хатам аль-Анбия", чрезвычайное командование Ирана, обвинил США в "откровенной агрессии" и пригрозил "сокрушительным ответом". В Тегеране заявили, что не позволят США вмешиваться в управление Ормузским проливом, и подчеркнули, что "единственный безопасный маршрут" для торговых судов и нефтяных танкеров будет определяться Ираном.