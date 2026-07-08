Искусство камуфляжа и росписи лица: лучшие работы 2026 года на World Bodypainting Festival

Фото: World Bodypainting Festival

В итальянском Випитено/Штерцинге в Южном Тироле, на севере Италии, около границы с Австрией, 3-4 июля прошел итальянский этап World Bodypainting Festival. Этот средневековый альпийский город во второй раз принял WBF: улицы, площади и старинные фасады стали открытой галереей для художников, моделей, фотографов и зрителей.

Программа включала чемпионат мира по камуфляжному бодиарту, а также впервые – чемпионат мира по росписи лица. В категории камуфляж художники создавали оптические иллюзии, "растворяя" расписанных моделей в городской среде: стенах, дверях, архитектурных деталях и исторических декорациях. Соревнование по росписи лица проходило на главной площади города и было посвящено визуальным концепциям и выразительным образам.

Победительницей World Award: Camouflage Bodypainting стала Синди Паскален из Франции. Второе место заняла Надя Глуховски из Австрии, третье – Ванесса Николь из Франции. В категории World Award: Facepainting первое место получила Линда Ромен из Норвегии, второе – Надя Глуховски, третье – Ясмина Уолтерс из Финляндии.

World Bodypainting Festival проводится уже 29 лет и считается одним из главных событий международной сцены бодиарта. После Випитено/Штерцинга серия продолжится в Хельсинки 17-18 октября 2026 года, где пройдут World Award in Creative Make-Up и Nordic Awards. Затем WBF продолжится в испанском Агиласе в формате World Bodypainting Show Award 2027.