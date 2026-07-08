ВСУ атаковали в Нижнекамске один из самых современных НПЗ России

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 8 июля "дальнобойные санкции" достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана, на расстоянии, соответственно, 400, 1400 и 1500 километров от украинской границы. Глава государства поблагодарил за точность Службу беспилотных систем ВСУ, Главное управление разведки и другие разведывательные структуры. "Россия должна чувствовать, что идет война", – написал он в социальных сетях. Согласно ВСУ, нанесены удары по Саратовскому и Нижнекамскому нефтеперегонным заводам. По предварительным данным, поражен Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод "ТАНЕКО" – одно из самых современных в России предприятий топливной отрасли. Здесь производится производят бензин и дизельное топливо экологического класса Евро-5 – это топливо необходимо иностранным автомобилем, а также авиационный керосин, сжиженные углеводородные газы, масла и другие нефтепродукты.