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Мир

ВСУ атаковали в Нижнекамске один из самых современных НПЗ России

Война в России
Россия
Украина
время публикации: 08 июля 2026 г., 13:05 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 14:01
ВСУ атаковали в Нижнекамске один из самых современных НПЗ России
Фото из фоициального аккаунта президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 8 июля "дальнобойные санкции" достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана, на расстоянии, соответственно, 400, 1400 и 1500 километров от украинской границы. Глава государства поблагодарил за точность Службу беспилотных систем ВСУ, Главное управление разведки и другие разведывательные структуры. "Россия должна чувствовать, что идет война", – написал он в социальных сетях. Согласно ВСУ, нанесены удары по Саратовскому и Нижнекамскому нефтеперегонным заводам. По предварительным данным, поражен Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод "ТАНЕКО" – одно из самых современных в России предприятий топливной отрасли. Здесь производится производят бензин и дизельное топливо экологического класса Евро-5 – это топливо необходимо иностранным автомобилем, а также авиационный керосин, сжиженные углеводородные газы, масла и другие нефтепродукты.

Мир
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