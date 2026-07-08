В Кнессете требуют возвращения представительства "Натива" в аэропорт "Бен-Гурион"

Парламентская комиссия по алие, абсорбции и диаспоре под председательством депутата Владимира Белиака ("Еш Атид") провела заседание по вопросу возобновления работы представительства Бюро по связям "Натив" в аэропорту "Бен-Гурион", которое было упразднено в начале 2025 года.

Причиной упразднения представительства "Натива" в аэропорту Бен-Гурион стали разногласия по вопросу бюджета: МВД в лице Управления по регистрации населения и миграции утверждает, что не может принять на работу сотрудника соответствующего уровня для открытия пункта "Натива" в аэропорту. Глава службы пограничного контроля Амнон Шмуэли заявил, что "если для "Натива" важно наличие консульского представителя в аэропорту "Бен-Гурион", они должны самостоятельно нанимать такого сотрудника. Каждое ведомство отвечает за свою сферу".

В "Нативе" говорят, что основными препятствиями являются отсутствие утвержденной штатной единицы и необходимого финансирования. "Чтобы мы могли укомплектовать эту важную должность, необходимо выделить соответствующее финансирование. Без целевого бюджетного решения восстановить эту ставку невозможно", – ответила представительница "Натива" при канцелярии главы правительства Инбаль Охана.

Подводя итоги заседания, Владимир Белиак заявил: "Израиль — страна, принимающая репатриантов, и ситуация, при которой у "Натива" нет штатного представителя в аэропорту Бен-Гурион, недопустима. Я прошу все заинтересованные структуры — "Натив", канцелярию премьер-министра, Управление регистрации населения и миграции и министерство финансов — совместно сесть за стол переговоров и найти подходящее решение. Необходимо как можно скорее восстановить возможность оказания помощи новым репатриантам уже при их въезде в Израиль".