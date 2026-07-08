Агентство EASA призвало авиакомпании избегать воздушного пространства Ирана и Ирака

Европейское агентство безопасности полетов (EASA) сообщило авиакомпаниям, что на период до 31 августа им следует избегать воздушного пространства Ирана, Ирака и Ливана в связи с опасностью военной эскалации.

В то же время было принято решение не продлевать более широкое предупреждение, истекающее 8 июля. Оно говорит о необходимости осторожности при полете над Израилем, Ливаном, Иорданией, Бахрейном, Кувейтом, Катаром, Оманом, ОАЭ и Саудовской Аравией.