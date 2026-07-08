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Ближний Восток

Агентство EASA призвало авиакомпании избегать воздушного пространства Ирана и Ирака

Авиация
Иран
Ирак
время публикации: 08 июля 2026 г., 12:37 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 12:40
Агентство EASA призвало авиакомпании избегать воздушного пространства Ирана и Ирака
AP Photo/Cliff Owen

Европейское агентство безопасности полетов (EASA) сообщило авиакомпаниям, что на период до 31 августа им следует избегать воздушного пространства Ирана, Ирака и Ливана в связи с опасностью военной эскалации.

В то же время было принято решение не продлевать более широкое предупреждение, истекающее 8 июля. Оно говорит о необходимости осторожности при полете над Израилем, Ливаном, Иорданией, Бахрейном, Кувейтом, Катаром, Оманом, ОАЭ и Саудовской Аравией.

Ближний Восток
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