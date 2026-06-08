Трамп и Нетаниягу провели телефонный разговор о военных действиях

Президент США Дональд Трамп провел 8 июня телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. По некоторым источникам, разговор предшествовал сообщению Трампа о том, что и Израиль, и Иран заинтересованы в прекращении огня.

По информации журналиста издания Ynet Ронена Бергмана, полученной от информированного источника, израильский лидер взвешивает возможность отмены ударов, запланированных на ближайший вечер и ночь. При этом отмечается, что Трамп, по сути, вновь принимает решения, касающиеся безопасности Израиля.

Телеканал CNN сообщает, что Нетаниягу созывает 8 июня заседание кабинета по вопросам безопасности для обсуждения противостояния между Израилем и Ираном. На протяжении дня глава правительства проводит консультации с представителями оборонного и политического истеблишмента.

Оперативный штаб вооруженных сил Ирана Хатам аль-Анбия сообщил о прекращении ударов по Израилю, который, согласно сообщению, столкнулся с болезненным ответом Ирана.

В заявлении подчеркиваются: иранские удары наносились с целью поддержать жителей Ливана после атак Израиля, направленных по югу страны и бейрутскому району Дахия, и произведенных при поддержке США.

"Новые израильские удары как по ливанской, так и по иранской территории, повлекут за собой значительно более жесткий ответ", – сообщает командование.