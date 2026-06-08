Левин заявил о намерении договориться о назначении судей Верховного суда

Министр юстиции Ярив Левин заявил что намерен прийти к соглашению по вопросу о назначении судей. Это заявление министр юстиции сделал в беседе с заместителем главы Верховного суда Ноамом Солбергом.

Как сообщает "Кан", Левин позвонил заместителю главы Верховного суда и выразил свое "отвращение" фактом нападения ультраортодоксальных экстремистов на дом судьи Солберга.

В ходе беседы Левин заявил, что готов на компромисс по вопросу о назначении судей Верховного суда. Как сообщает "Кан", готов на назначение одного судьи, представленного главой Верховного суда Ицхаком Амитом, если он получит возможность провести назначение судьи по своей рекомендации.

Ранее Ярив Левин категорически отказывался идти на компромисс с судебной системой по вопросу о назначении судей Верховного суда. Он категорически требовал назначить в Верховный суд главу юридического отдела форума "Коэлет" доктора Авиада Бакши и доктора Рафи Битона. В отсутствие согласия со стороны Верховного суда, Левин отказывался созывать обсуждение по вопросу о назначении судей Верховного суда.

В ходе беседы с заместителем главы Верховного суда Ноамом Солбергом, Левин заявил, что хочет добиться назначения новых судей Верховного суда еще до утверждения закона о роспуске Кнессета.