Обращение пресс-секретаря ЦАХАЛа: "Иран нарушил перемирие, и последовал наш удар"

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин выступил со специальным обращением в связи с возобновлением военных действий против Ирана. Он подчеркнул, что в воскресенье террористический иранский режим нарушил условия прекращения огня через два месяца после заключения соглашения, совершив обстрел Израиля баллистическими ракетами.

"Сегодня утром ЦАХАЛ осуществил две волны атак по целям иранского террористического режима, – отметил Дефрин. – Во время первой волны ударов десятки израильских боевых самолетов атаковали системы ПВО Ирана. Во время второй волны ударов мы атаковали нефтехимический комплекс в Махшехре на юго-западе Ирана. На этом предприятии производились специальные материалы, являющиеся важными компонентами при разработке баллистических ракет".

Эфи Дефрин подчеркнул, что в течение последних двух месяцев с момента прекращения огня ЦАХАЛ продолжал находиться в состоянии наивысшей боеготовности и был готов к возобновлению военных действий в Иране. "Мы готовились к различным сценариям, – отметил пресс-секретарь ЦАХАЛа, – включая сценарий возобновления ракетных ударов по Израилю".

По словам Дефрина, ЦАХАЛ использовал оперативные возможности и действовал по заранее подготовленной программе. "ВВС начали действовать немедленно и с значительной мощью, – подчеркнул Эфи Дефрин. – Речь идет о беспрецедентной оперативной способности. Эта операция – очередной этап войны против террористического режима Ирана. Мы действуем с целью усиления удара по иранскому режиму и ослабления террористического режима Ирана".

Пресс-секретарь ЦАХАЛа подчеркнул, что утверждения иранского режима о якобы имеющейся связи возобновления ракетных ударов по Израилю и ударов ЦАХАЛа по объектам "Хизбаллы" в Дахии накануне свидетельствуют о попытке иранского режима защитить своих прокси. "ЦАХАЛ намерен уничтожить любую угрозу безопасности Государства Израиль и его жителей, – отметил Дефрин. – В любом месте и в любое время".