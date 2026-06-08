Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 8 июня, ожидается легкое повышение температуры. Ясно и солнечно.

В Иерусалиме – 16-28 градусов, в Тель-Авиве – 21-28, в Хайфе – 20-27, в Эйлате – 25-38, в Беэр-Шеве – 16-32, на побережье Мертвого моря – 24-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 20-28, в Ариэле – 19-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-33, на Голанских высотах – 17-33.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 24 градусов, высота волн 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный и северо-восточный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный и северо-восточный ветер (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный и северо-восточный ветер (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный и северо-западный ветер (до 35 км/ч).

Во вторник ожидается незначительное повышение температуры, внутренние районы страны прогреются сильнее, чем побережье. В среду ожидается дополнительное повышение температуры, жарче среднесезонной температуры, в четверг установится жара по всей стране. Перелома жары стоит ожидать только в субботу, и он будет незначительным.