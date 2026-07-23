Число страдающих от ПТСР израильских военных и ветеранов выросло до 38 тысяч

После начала войны число военнослужащих и ветеранов с психическими травмами, состоящих на учете в реабилитационном отделе минобороны, выросло с 11 тысяч до 38 тысяч. По оценке ведомства, к 2028 году их число может достичь 50 тысяч, сообщает N12.

Многие молодые резервисты после сотен дней службы сталкиваются с бессонницей, ночными кошмарами, повышенной тревожностью и неспособностью вернуться к учебе или работе. Некоторые рассказывают, что даже обычные повседневные действия, такие как душ или чистка зубов, становятся для них тяжелой задачей.

Нагрузка на реабилитационные службы при этом удвоилась: число обращений выросло с 700 тысяч до 1,4 миллиона, тогда как штат сотрудников практически не изменился. По данным N12, на одного социального работника приходится около 850 пациентов, а на одного врача – около 3900.

Специалисты предупреждают, что последствия продолжительной войны могут ощущаться десятилетиями и затронут не только самих военнослужащих, но и их семьи и общество в целом. Эксперты призывают государство превратить помощь людям с посттравматическим расстройством в национальный приоритет.