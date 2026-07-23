Наводнения в Индии, Пакистане и Афганистане, более 80 погибших

По меньшей мере 82 человека погибли в Индии, Пакистане и Афганистане в результате наводнений, вызванных муссонными дождями. В Индии основной зоной паводков стала долина реки Брахмапутра.

В афганской провинции Нуристан и пакистанской провинции Хайбер-Пахтунва только за минувшие сутки погибли 46 человек, 100 пострадали. Потоки воды смывают жилые дома и гостиницы, при спасательных работах используется тяжелая техника.

Эксперты отмечают: несмотря на то, что вклад Афганистана и Пакистана в глобальное потепление крайне мал, эти страны оказались очень уязвимыми в условиях изменения климата, последствием которого стало таяние ледников, наводнения, засухи и сокращение посевных территорий.