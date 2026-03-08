В результате обстрела центра Израиля ранены пять человек, состояние одного тяжелое
время публикации: 08 марта 2026 г., 15:11 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 15:11
В результате ракетного обстрела центра Израиля, который был осуществлен из Ирана в 13:49, были ранены пять человек, состояние одного из раненых тяжелое, еще один получил ранение средней тяжести, остальные пострадали легко.
Телеканал "Кан-11" сообщил, что 40-летний мужчина был ранен в Тель-Авиве, он находился во время сирены на улице. Осколок попал ему в шею.
Осколком ракеты в Петах-Тикве повреждено промышленное здание, ранение средней тяжести получил мужчина примерно 25 лет.
