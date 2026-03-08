x
08 марта 2026
Израиль

В результате обстрела центра Израиля ранены пять человек, состояние одного тяжелое

Война с Ираном
время публикации: 08 марта 2026 г., 15:11
В результате обстрела центра Израиля ранены пять человек, состояние одного тяжелое
Пресс-служба "Кабаут ве-Ацала"

В результате ракетного обстрела центра Израиля, который был осуществлен из Ирана в 13:49, были ранены пять человек, состояние одного из раненых тяжелое, еще один получил ранение средней тяжести, остальные пострадали легко.

Телеканал "Кан-11" сообщил, что 40-летний мужчина был ранен в Тель-Авиве, он находился во время сирены на улице. Осколок попал ему в шею.

Осколком ракеты в Петах-Тикве повреждено промышленное здание, ранение средней тяжести получил мужчина примерно 25 лет.

