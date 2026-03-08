x
Израиль

Разрешено к публикации: в боях в Ливане погибли двое военнослужащих ЦАХАЛа

Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Погибшие
Война с Ираном
время публикации: 08 марта 2026 г., 14:57 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 15:10
Махэр Хатар (38)
Пресс-служба ЦАХАЛа
Разрешено к публикации: в боях в Ливане погибли двое военнослужащих ЦАХАЛа
AP Photo/Baz Ratner

Армия обороны Израиля сообщает о гибели двоих военнослужащих ЦАХАЛа в ходе военных действий на юге Ливана.

Опубликовано имя одного из погибших – это 38-летний Махэр Хатар из Мадждаль-Шамса, старший сержант резерва, боец инженерного батальона 91-й дивизии.

Имя второго погибшего в настоящий момент не было разрешено к публикации, его семья уведомлена.

В этом же инциденте получил легкое ранение офицер боевого подразделения, он был эвакуирован для получения медицинской помощи в больницу, его семье сообщили о случившемся.

"Сругим" сообщает подробности инцидента, произошедшего в воскресенье утром в районе Манары. Во время деятельности подразделения ЦАХАЛа в секторе "Маген Цивони" (один из пяти передовых укреппунктов ЦАХАЛа в секторе Манара – Мисгав-Ам) бронемашина "Пума" 601-го батальона застряла.

Спасательная группа во главе с командиром роты прибыла на выручку на бульдозере D-9, после чего боевики обстреляли военнослужащих, выпустив по ним противотанковую ракету. В результате взрыва погибли оба оператора бульдозера. Это первые погибшие военнослужащие ЦАХАЛа с начала операции "Рычание льва".

Израиль
