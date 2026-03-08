ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию главы военного управления верховного лидера Ирана

Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию главы военного управления верховного лидера Ирана и начальника штаба экстренного командования ("Хатам аль-Анбия") Абуль-Касима Бабаайана.

Операция была проведена ВВС и военной разведкой Израиля в субботу, 7 марта. Абуль-Касима Бабаайан был ликвидирован ударом с воздуха в Тегеране.

В сообщении говорится, что Бабаайан в "Хатам аль-Анбия" отвечал за планирование, координацию совместных операций КСИР и армии, а также разработку стратегической обороны. Он также был избран главой военного управления нового верховного лидера после того, как был ликвидирован его предшественник Мохаммед Ширази.