Киш: "Фронтальные занятия в школах начнутся не скоро"
время публикации: 08 марта 2026 г., 10:31 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 10:31
Министр просвещения Йоав Киш заявил в интервью "Кан Бет", что вопрос возобновления занятий в школах не стоит на повестке дня.
"Пока рано говорить о возобновлении активных занятий в школах", - заявил Киш в интервью "Кан Бет". По словам министра просвещения, может потребоваться немало времени прежде чем возобновится
фронтальное обучение.
"Я не вдаюсь в мотивы решений командования тылом", - заявил Киш. Он добавил: "И Нетаниягу, и Трамп сказали, что эта война продлится недели. Я очень надеюсь, что армия и ВВС нейтрализуют угрозу, и мы сумеем открыть школы раньше".
"Я не намерен рисковать безопасностью учащихся", - добавил министр просвещения.