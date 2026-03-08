x
Израиль

Киш: "Фронтальные занятия в школах начнутся не скоро"

Школьное образование
Шашки
время публикации: 08 марта 2026 г., 10:31 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 10:31
Киш: "Фронтальные занятия в школах начнутся не скоро"
Miriam Alster/Flash90

Министр просвещения Йоав Киш заявил в интервью "Кан Бет", что вопрос возобновления занятий в школах не стоит на повестке дня.

"Пока рано говорить о возобновлении активных занятий в школах", - заявил Киш в интервью "Кан Бет". По словам министра просвещения, может потребоваться немало времени прежде чем возобновится

фронтальное обучение.

"Я не вдаюсь в мотивы решений командования тылом", - заявил Киш. Он добавил: "И Нетаниягу, и Трамп сказали, что эта война продлится недели. Я очень надеюсь, что армия и ВВС нейтрализуют угрозу, и мы сумеем открыть школы раньше".

"Я не намерен рисковать безопасностью учащихся", - добавил министр просвещения.

