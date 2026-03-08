Ливанские источники сообщают о десятках погибших в результате атак ЦАХАЛа на юге страны

Ливанские источники сообщают о минимум 20 погибших в результате удара ВВС Израиля по объектам "Хизбаллы" в районе Тир аль-Гарбия на юге Ливана.

Удар по району Тир аль-Гарбия был нанесен в рамках широкой оперативной серии действий ЦАХАЛа на юге страны. Ее цель – оттеснить силы "Хизбаллы" от линии соприкосновения, разоружить террористическую организацию и сорвать попытки обстрелов территории Государства Израиль.