Ливанские источники сообщают о десятках погибших в результате атак ЦАХАЛа на юге страны
время публикации: 08 марта 2026 г., 10:30 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 10:30
Ливанские источники сообщают о минимум 20 погибших в результате удара ВВС Израиля по объектам "Хизбаллы" в районе Тир аль-Гарбия на юге Ливана.
Удар по району Тир аль-Гарбия был нанесен в рамках широкой оперативной серии действий ЦАХАЛа на юге страны. Ее цель – оттеснить силы "Хизбаллы" от линии соприкосновения, разоружить террористическую организацию и сорвать попытки обстрелов территории Государства Израиль.
