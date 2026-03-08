x
08 марта 2026
|
последняя новость: 11:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 марта 2026
|
08 марта 2026
|
последняя новость: 11:35
08 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ливанские источники сообщают о десятках погибших в результате атак ЦАХАЛа на юге страны

время публикации: 08 марта 2026 г., 10:30 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 10:30
Ливанские источники сообщают о десятках погибших в результате атак ЦАХАЛа на юге страны
AP Photo/Mohammed Zaatari

Ливанские источники сообщают о минимум 20 погибших в результате удара ВВС Израиля по объектам "Хизбаллы" в районе Тир аль-Гарбия на юге Ливана.

Удар по району Тир аль-Гарбия был нанесен в рамках широкой оперативной серии действий ЦАХАЛа на юге страны. Ее цель – оттеснить силы "Хизбаллы" от линии соприкосновения, разоружить террористическую организацию и сорвать попытки обстрелов территории Государства Израиль.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 марта 2026

9-й день войны "Рычание льва": ЦАХАЛ атакует в Ливане и Иране