За последние сутки ЦАХАЛ осуществил более сотни атак в Ливане

ЦАХАЛ продолжает атаковать террористическую инфраструктуру "Хизбаллы" в Ливане. За последние сутки нанесено более сотни ударов.

В Дахии, на юге Бейрута, удар был нанесен по штабу и тренировочному полигону спецназа "Радуан". Израильские военные подчеркивают: боевики, находившиеся на этом объекте, готовились к осуществлению террористических атак на силы ЦАХАЛа и граждан государства Израиль.

В долине Бекаа был ликвидирован Мустафа Ахмад аль-Зайн, боевик "Хизбаллы", отвечавший за связи с иранским спецподразделением "Кудс". В последние годы боевик проживал в Иране, откуда координировал действия террористов.

Израильские военные подчеркивают, что перед всеми атаками принимались меры по минимизации рисков для гражданских лиц.