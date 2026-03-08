x
Израиль

За последние сутки ЦАХАЛ осуществил более сотни атак в Ливане

Война с "Хизбаллой"
Война с Ираном
ЦАХАЛ
время публикации: 08 марта 2026 г., 19:24 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 19:24
За последние сутки ЦАХАЛ осуществил более сотни атак в Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает атаковать террористическую инфраструктуру "Хизбаллы" в Ливане. За последние сутки нанесено более сотни ударов.

В Дахии, на юге Бейрута, удар был нанесен по штабу и тренировочному полигону спецназа "Радуан". Израильские военные подчеркивают: боевики, находившиеся на этом объекте, готовились к осуществлению террористических атак на силы ЦАХАЛа и граждан государства Израиль.

В долине Бекаа был ликвидирован Мустафа Ахмад аль-Зайн, боевик "Хизбаллы", отвечавший за связи с иранским спецподразделением "Кудс". В последние годы боевик проживал в Иране, откуда координировал действия террористов.

Израильские военные подчеркивают, что перед всеми атаками принимались меры по минимизации рисков для гражданских лиц.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
