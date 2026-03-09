x
09 марта 2026
|
последняя новость: 16:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 марта 2026
|
09 марта 2026
|
последняя новость: 16:51
09 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Группа Lufthansa продлила отмену полетов в Израиль до 2 апреля

Война с Ираном
Авиация
Транспорт
время публикации: 09 марта 2026 г., 15:22 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 15:22
Группа Lufthansa продлила отмену полетов в Израиль до 2 апреля
Moshe Shai / Flash90

Группа Lufthansa, включающая авиакомпании Lufthansa, Swiss Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings, сообщила о продлении отмены полетов в Израиль до 2 апреля в "связи с последними событиями на Ближнем Востоке".

В заявлении группы говорится, что она продолжает следить за развитием ситуации и поддерживает контакты с властями Израиля.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 марта 2026

Из Дубая в Тель-Авив вылетел первый эвакуационный авиарейс
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 марта 2026

Операция "Львицы залива": израильтян эвакуируют из ОАЭ
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 04 марта 2026

"Аркия" открыла запись на эвакуационные рейсы