Группа Lufthansa продлила отмену полетов в Израиль до 2 апреля
время публикации: 09 марта 2026 г., 15:22 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 15:22
Группа Lufthansa, включающая авиакомпании Lufthansa, Swiss Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings, сообщила о продлении отмены полетов в Израиль до 2 апреля в "связи с последними событиями на Ближнем Востоке".
В заявлении группы говорится, что она продолжает следить за развитием ситуации и поддерживает контакты с властями Израиля.
