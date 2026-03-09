Группа Lufthansa продлила отмену полетов в Израиль до 2 апреля

Группа Lufthansa, включающая авиакомпании Lufthansa, Swiss Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings, сообщила о продлении отмены полетов в Израиль до 2 апреля в "связи с последними событиями на Ближнем Востоке".

В заявлении группы говорится, что она продолжает следить за развитием ситуации и поддерживает контакты с властями Израиля.