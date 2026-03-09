x
09 марта 2026
|
последняя новость: 15:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 марта 2026
|
09 марта 2026
|
последняя новость: 15:07
09 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Опубликовано имя второго погибшего в Ливане военнослужащего: 20-летний Ор Демри

Война с Ираном
Погибшие
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 09 марта 2026 г., 15:07 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 15:07

Разрешено к публикации имя второго военнослужащего, погибшего в результате противотанкового обстрела в ходе военных действий на юге Ливана.

Это 20-летний старший сержант Ор Демри, из Лимана, боец инженерного подразделения 91-й дивизии. Сообщение о его гибели передано близким военнослужащего.

Накануне было разрешено к публикации имя другого погибшего: это 38-летний Махэр Хатар из Мадждаль-Шамса, старший сержант резерва, боец инженерного батальона 91-й дивизии.

В этом же инциденте получил легкое ранение офицер боевого подразделения, он был эвакуирован для получения медицинской помощи в больницу, его семье сообщили о случившемся.

"Сругим" сообщает подробности инцидента, произошедшего в воскресенье утром в районе Манары. Во время деятельности подразделения ЦАХАЛа в секторе "Маген Цивони" (один из пяти передовых укреппунктов ЦАХАЛа в секторе Манара – Мисгав-Ам) бронемашина "Пума" 601-го батальона застряла.

Спасательная группа во главе с командиром роты прибыла на выручку на бульдозере D-9, после чего боевики обстреляли военнослужащих, выпустив по ним противотанковую ракету. В результате взрыва погибли оба оператора бульдозера. Это первые погибшие военнослужащие ЦАХАЛа с начала операции "Рычание льва".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 марта 2026

10-й день войны "Рычание льва": Иран и "Хизбалла" продолжают обстрелы Израиля