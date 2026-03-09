x
09 марта 2026
Израиль

Служба тыла продлила действующие инструкции до 14 марта

Война с "Хизбаллой"
Война с Ираном
ЦАХАЛ
время публикации: 09 марта 2026 г., 20:39 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 20:39
Служба тыла продлила действующие инструкции до 14 марта
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что после оценки ситуации Служба тыла решила продлить действующие инструкции для населения до 20:00 субботы, 14 марта.

Массовые мероприятия: разрешается проводить собрания численностью до 50 человек, при условии, что в случае тревоги можно добраться до стандартного защищенного помещения в отведенное время.

Рабочие места: разрешается возобновить работу на предприятиях и в учреждениях, откуда можно добраться до стандартного защищенного помещения в отведенное время.

Учеба: учебные заведения остаются закрытыми.

Пляжи закрыты.

