Служба тыла продлила действующие инструкции до 14 марта

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что после оценки ситуации Служба тыла решила продлить действующие инструкции для населения до 20:00 субботы, 14 марта.

Массовые мероприятия: разрешается проводить собрания численностью до 50 человек, при условии, что в случае тревоги можно добраться до стандартного защищенного помещения в отведенное время.

Рабочие места: разрешается возобновить работу на предприятиях и в учреждениях, откуда можно добраться до стандартного защищенного помещения в отведенное время.

Учеба: учебные заведения остаются закрытыми.

Пляжи закрыты.